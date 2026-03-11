Neues Haus und neue Methoden in der Psychiatrie

Völlig andere Ansätze in der Behandlung

Doch nicht nur die Hülle wird neu, auch die therapeutischen Ansätze. Als Beispiel erwähnt Primar Franz Altenstrasser, seit Jänner Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Landeskrankenhaus Hall, die „zieloffene Suchtarbeit“. Diese bedeute eine Abkehr von der unbedingten Abstinenz als Zielvorgabe. Nicht für jeden sei der totale Verzicht möglich und richtig. Auch bei der Betreuung von Demenzkranken möchte Altenstrasser Pflegeheimen in Zukunft mehr Unterstützung bieten. Er denkt etwa an die Möglichkeit einer Kurzzeitbetreuung in seinem Haus. Ebenso soll eine bessere Versorgung für junge Menschen in der Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsenenalter aufgebaut werden.