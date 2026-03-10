Vorteilswelt
Behörde deckt auf

Hundertfacher Pickerlbetrug aufgeflogen

Vorarlberg
10.03.2026 11:42
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Weil sich die Verkehrsabteilung des Landes Vorarlberg eingeschalten hat, flog ein mutmaßlicher Betrug mit Prüfplaketten auf: Eine Werkstatt in Niederösterreich dürfte die Pickerl ausgestellt haben  – ohne Fahrzeug-Überprüfung. 

0 Kommentare

Einem Zufall ist die Aufdeckung eines mutmaßlichen Betrugsfalls zu verdanken: In Vorarlberg mietete ein Mann ein Auto, dessen Begutachtungsplakette allerdings abgelaufen war. Er informierte den Vermieter, der dem Mieter dann eine neue, in Niederösterreich ausgestellte Plakette gab. Das Auto war aber nicht überprüft worden. Daraufhin zeigte der Mieter den Vermieter an, die Sache kam ins Rollen. Die Verkehrsabteilung des Landes Vorarlberg untersuchte den Fall. Der Behörde erschien es wohl nicht glaubhaft, dass eine angebliche Überprüfung des Autos in einem Kfz-Betrieb in Niederösterreich tatsächlich durchgeführt wurde. 

Schließlich kam heraus, dass die betroffene Werkstatt zwischen 21. Mai und 25. November 2025 insgesamt 376 Pickerl ausgestellt hat – ohne Überprüfung der Autos, wie „heute.at“ berichtet. Die meisten Pkw stammen aus Wien und Niederösterreich, zwei auch aus Vorarlberg. Der Werkstattbetreiber weist die Vorwürfe zurück, jemand anderer hätte sich Zugang zu seinen Daten verschafft und die Plaketten in seinem Namen ausgestellt. 

Vorarlberg
10.03.2026 11:42
Ähnliche Themen
VorarlbergNiederösterreich
BetrugAuto
Loading
Vorarlberg
