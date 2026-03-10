Hundertfacher Pickerlbetrug aufgeflogen

Einem Zufall ist die Aufdeckung eines mutmaßlichen Betrugsfalls zu verdanken: In Vorarlberg mietete ein Mann ein Auto, dessen Begutachtungsplakette allerdings abgelaufen war. Er informierte den Vermieter, der dem Mieter dann eine neue, in Niederösterreich ausgestellte Plakette gab. Das Auto war aber nicht überprüft worden. Daraufhin zeigte der Mieter den Vermieter an, die Sache kam ins Rollen. Die Verkehrsabteilung des Landes Vorarlberg untersuchte den Fall. Der Behörde erschien es wohl nicht glaubhaft, dass eine angebliche Überprüfung des Autos in einem Kfz-Betrieb in Niederösterreich tatsächlich durchgeführt wurde.