Green Business Center Graz musste Konkurs eröffnen

Die Green Business Center Graz GmbH, die eine Tochtergesellschaft der Liechtensteiner Green Finance Group AG ist, musste am Dienstag am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz eröffnen. Das 2021 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Entwicklung und der Vermietung der Gewerbeliegenschaft auf der Liebenauer Hauptstraße 82c in Graz. Das berichtet der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstagvormittag.