Green Business Center Graz musste Konkurs eröffnen

Die Green Business Center Graz GmbH eröffnete am Dienstag ein Konkursverfahren am LGZ Graz. Nach Medienberichten sei die Auftragslage eingebrochen.
Die Green Business Center Graz GmbH, die eine Tochtergesellschaft der Liechtensteiner Green Finance Group AG ist, musste am Dienstag am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz eröffnen. Das 2021 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Entwicklung und der Vermietung der Gewerbeliegenschaft auf der Liebenauer Hauptstraße 82c in Graz. Das berichtet der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstagvormittag.
Als Grund für diesen Schritt wurde seitens des Unternehmens eine negative Beeinflussung der wirtschaftlichen Lage durch die gegen die Gesellschafterin gerichtete Hausdurchsuchung und damit verbundene Medienberichte genannt. Infolgedessen sei die Auftragslage eingebrochen.
Aktuell seien ein Dienstnehmer und rund 15 Gläubiger betroffen, die Liste ist allerdings noch nicht vollständig. Gläubiger können ihre Forderungen bis 23. April zur Anmeldung bringen.
