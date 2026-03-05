Steirisches Bauunternehmen schlittert in Insolvenz

Die KMS Bau GmbH mit Sitz in Bruck an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) meldete Insolvenz an. Am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz wurde den Gläubigerschützern zufolge ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das berichteten der KSV1870 und Creditreform am Donnerstag. Das Unternehmen ist auf die Durchführung von Kernbohrungen, Diamantschneidearbeiten, Mauertrockenlegung und Bauwerkarbeiten spezialisiert.