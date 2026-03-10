Diese Brieftaube hat den Mann fürs Leben gefunden

Brieftaube stürzte bei Wettbewerb ab

Mittlerweile stellte sich jedoch heraus, dass der Vogel eigentlich ein Tauberich ist und einen Ring mit einer Nummer am Bein hat. Bübl recherchierte und stieß auf einen deutschen Züchter, von dem „Herr Dorothea“ stammen dürfte. Als Brieftaube nahm der Vogel an einem Wettbewerb teil, es ging um einen Flug von Ungarn nach Deutschland – in Ernstbrunn stürzte er ab. „Der Züchter interessierte sich aber nicht dafür“, so Bübl.