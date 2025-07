So werden Sie Tauben auf dem Balkon wieder los

Alles begann ganz harmlos und zu einer Zeit, in der es kaum auffiel: Sie müssen wissen, ich bin allergisch auf Birkenpollen. Und ich wohne in einer Birkenallee. Also wird die Balkontür im Frühjahr kaum bis gar nicht geöffnet, der Balkon nicht betreten. Genau diese ruhigen Wochen nutzte heuer eine schlaue Taube, um ebenda ein Nest zu bauen – und direkt zwei Eier zu legen.