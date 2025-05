Das traurige Schicksal der früher beliebten Tauben

Tierschützerin Marlene Gabriella gründete vor sechs Jahren die Stadttaubenhilfe Wiener Neustadt. Einerseits, um mit dem schlechten Ruf der Tiere aufzuräumen, andererseits um den oft verletzten oder eingesperrten Tieren zu helfen. Immer öfter werden sie und ihre Kollegen damit konfrontiert, dass sich Tauben in Blitzableiter verfangen, ihre Nester auf Ampeln, in Regenrinnen oder auch auf Photovoltaikanlagen errichten oder in Dachböden eingesperrt werden. Sie sorgen aber auch dafür, dass sich die Tiere nicht noch weiter ausbreiten.