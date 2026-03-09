Lawine am „Totenfeld“: Zwei Alpinisten mitgerissen

Todesdrama um Schneeschuhwanderer

Zu einem tödlichen Lawinenabgang war es Sonntagmittag im Tiroler Stubaital gekommen – im Bereich Pinnistal, Stubaier Höhenweg. Am dortigen alpinen Steig, auf einer Seehöhe von 2020 Höhenmetern, beabsichtigte ein Schneeschuhwanderer eine etwa 30 Meter breite und 35 bis 40 Grad steile Rinne zu überqueren. Dabei löste sich ein Schneebrett, das ihn mitriss und komplett verschüttete. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.