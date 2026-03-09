Vorteilswelt
Schock für Gruppe

Lawine am „Totenfeld“: Zwei Alpinisten mitgerissen

Tirol
09.03.2026 09:01
Ein Hubschrauber der Gallus-Gruppe flog den Verletzten ins Krankenhaus (Archivbild).
Ein Hubschrauber der Gallus-Gruppe flog den Verletzten ins Krankenhaus (Archivbild).(Bild: APA/DIETMAR MATHIS)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Im Tiroler Stubaital forderte am Sonntag ein Lawinenabgang einen Toten – vergleichsweise mehr als glimpflich ging dagegen ein Zwischenfall in Galtür im Bezirk Landeck aus. Zwei Mitglieder einer spanischen Tourengruppe wurden von einer Lawine erfasst und mitgerissen. Am sogenannten „Totenfeld“ – ein 57-Jähriger erlitt Verletzungen.

Die fünfköpfige spanische Tourengruppe hatte am Sonntagnachmittag eine Skitour im Bereich Jamtal unternommen. Gegen 15.30 Uhr passierte es dann: Bei der Abfahrt über das sogenannte „Totenfeld“ in Richtung Jamtalhütte löste sich auf etwa 2400 Metern Seehöhe eine Lawine!

Ein 57-jähriger Tourengeher kam aufgrund der Lawine zu Sturz und verletzte sich dabei.

Ermittler von der Polizei

Zum Glück nicht verschüttet
Zwei Mitglieder der Gruppe wurden von den Schneemassen mitgerissen, glücklicherweise aber nicht verschüttet, wie die Polizei berichtete. „Ein 57-jähriger Tourengeher kam aufgrund des Lawinenabgangs zu Sturz und verletzte sich dabei“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Mit Hubschrauber ins Spital
Ein Weiterkommen war für den Mann nicht mehr möglich, weshalb die Gruppe einen Notruf absetzte. Der Notarzthubschrauber „Gallus 3“ barg den Verletzten und flog ihn ins Krankenhaus nach Zams. Seine vier unverletzten Begleiter konnten eigenständig zur Jamtalhütte abfahren.

Lesen Sie auch:
In Neustift im Stubaital kam es am Sonntag zu dem Lawinenabgang. Der Verschüttete konnte nur ...
Tragödie in Tirol
Schneeschuhwanderer starb in Rinne unter Lawine
08.03.2026

Todesdrama um Schneeschuhwanderer
Zu einem tödlichen Lawinenabgang war es Sonntagmittag im Tiroler Stubaital gekommen – im Bereich Pinnistal, Stubaier Höhenweg. Am dortigen alpinen Steig, auf einer Seehöhe von 2020 Höhenmetern, beabsichtigte ein Schneeschuhwanderer eine etwa 30 Meter breite und 35 bis 40 Grad steile Rinne zu überqueren. Dabei löste sich ein Schneebrett, das ihn mitriss und komplett verschüttete. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Tirol
09.03.2026 09:01
Folgen Sie uns auf