Telefonanlagen sind oft Einfallstor für Hacker

Eine perfide Betrugsmasche wurde vor wenigen Wochen einem Kfz-Betrieb im Tiroler Außerfern zum Verhängnis: Das Unternehmen hat den Betrag einer realen Rechnung – es handelte sich um mehr als 10.000 Euro – wegen einer geschickten Fälschung an den falschen Empfänger überwiesen. Die Betrüger dürften die Firma gehackt und die E-Mail mit der Originalrechnung vom eigentlichen Rechnungssteller abgefangen haben.