So sammeln China-Hacker Material über „fast jeden“

Doch die chinesischen Hacker hatten nicht nur US-Amerikaner im Visier, sondern zapften in gleich 80 Ländern digitale Infrastruktur an. Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien, Tschechien, Finnland, Deutschland, Italien, Japan, die Niederlande, Polen, Spanien – IT-Security-Behörden und Geheimdienste all dieser Länder warnen gemeinsam mit den USA vor der „rücksichtslosen und unbegrenzten“ Cyberspionage des Ministeriums für Staatssicherheit und Chinas Volksbefreiungsarmee. Krone+ verrät, wie Xi Jinpings Hacker vorgingen – und die US-Behörden ihnen ungewollt ihre Arbeit erleichterten.