BioNTech-Macher steigen aus und gründen neue Firma

Suche nach Nachfolgern läuft

Der Aufsichtsrat hat mit der Suche nach Nachfolgern für die Positionen des Vorstandschefs und der Medizinchefin begonnen. BioNTech plant, Rechte und mRNA-Technologien in die neue Firma einzubringen. Im Gegenzug soll BioNTech eine Minderheitsbeteiligung sowie künftige Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren erhalten. Eine bindende Vereinbarung wird bis Ende des ersten Halbjahres erwartet. Die bestehende klinische Pipeline sowie das Geschäft mit dem Covid-19-Impfstoff bleiben von den Plänen unberührt.