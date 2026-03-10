Iran will Ölexporte bis Kriegsende nicht erlauben

„Die iranischen Streitkräfte werden bis auf Weiteres nicht zulassen, dass auch nur ein Liter Öl aus der Region an die feindliche Seite und ihre Partner exportiert wird“, sagte er. Ihre Bemühungen, die Preise für Öl und Gas zu senken und zu kontrollieren, würden nur vorübergehend und erfolglos sein. Am Montagabend hatten die Revolutionsgarden bereits Regierungen aufgefordert, Botschafterinnen und Botschafter aus Israel und den USA aus ihren Ländern auszuweisen, um die Durchfahrt ihrer Schiffe durch die Straße von Hormus wieder zu ermöglichen. „Jedes arabische oder europäische Land, das die israelischen und US-Botschafter aus seinem Gebiet ausweist, wird ab morgen die vollständige Freiheit und Befugnis haben, die Straße von Hormus zu passieren“, hieß es.