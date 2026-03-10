Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“

Für OeNB-Chef Kocher ist es „verständlich, dass Unternehmen und Haushalte nervös sind“ und daher die Regierung mehrere Modelle vorbereitet, wie man eingreifen könnte. Der frühere Wirtschaftsminister rät aber dazu, „nicht überhastet zu reagieren“. Bei der Mehrwertsteuer auf Diesel und Benzin könnte man durchaus Senkungen durchführen. Allerdings gab er bei einer Pressekonferenz am Dienstag zu bedenken, dass jede Senkung einhergehen müsse mit „Rationierungen, damit weniger verbraucht wird“ oder „Subventionierungen aus Steuergeldern“. „Idealerweise wählt man Maßnahmen, wo man nicht viel Geld ausgibt und die man nicht gleich wieder zurücknehmen muss“, so Kocher weiter.