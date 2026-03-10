ÖSV-Talent: „Mein Knie tut so weh, mein Herz auch“

„Mein Knie tut so sehr weh, mein Herz auch. Ich dachte, ich sei unzerbrechlich, stark und gesund“, schrieb Leonie Zegg. Die junge ÖSV-Läuferin meldete sich erstmals nach ihrem schweren Sturz in Val di Fassa zu Wort.
Die 21-Jährige zog sich einen Kreuzband- und Innenbandriss im linken Knie zu. Auf Instagram teilte sie ihre Gefühle mit ihren Fans. „Mein Knie tut so sehr weh, mein Herz auch. Ich dachte, ich sei unzerbrechlich, stark und gesund“, schrieb Zegg.
Trotz des schweren Rückschlags zeigt sich die junge Skirennläuferin kämpferisch. „Dieses Mal muss ich akzeptieren, dass alles aus einem Grund passiert und ich wieder stärker zurückkehren werde. Ich bin noch nicht so gut wie ich gedacht habe, und diese Verletzung wird mir alles aufzeigen, an dem ich arbeiten muss.“
Große Unterstützung
Aufmunternde Worte erhielt die Österreicherin auch von zahlreichen Kolleginnen aus dem Ski-Zirkus. So meldeten sich unter anderem ihre ÖSV-Teamkolleginnen Viki Bürgler und Valentina Rings-Wanner. Auch die Schweizer Weltcupsiegerin Melorie Blanc schickte eine Nachricht an das rot-weiß-rote Talent: „Du schaffst das! Gute Besserung und ich bin sicher, bis bald!“
Bei der Junioren-WM 2025 in Tarvis gewann sie die Silbermedaille im Super-G. Im Dezember 2025 siegte sie in der Europacup-Abfahrt in St. Moritz. In der Europacup-Abfahrtswertung liegt sie derzeit ein Rennen vor Schluss auf Rang vier. Zeggs Ziel ist es, sich in der nächsten Saison im Weltcup zu etablieren. Dieser Traum muss jetzt leider erstmal hinten angestellt werden ...
