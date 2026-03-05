Sicherheitsexperte warnt vor Iran-Terror im Land

Neben militärischen Konflikten sieht Neumann die vom Westen dominierte regelbasierte Weltordnung unter massivem Druck: Extremismus, Fake News und die geopolitische Lage würden die liberale, von Amerika angeführte westliche Welt herausfordern. Für die EU stelle sich daher die Schicksalsfrage: „Schaffen wir es, auf eigenen Füßen zu stehen und uns neu zu erfinden?“ Neuman weiter: „Die Demokratie ist wahrscheinlich das beste System, das wir je hatten. Aber können wir es retten?“