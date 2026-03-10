Hilft mehr Geld Brennpunktschulen wirklich?

Vorteilswelt
10.03.2026 11:33
Schaffen die Schulen „das“ mit mehr Geld wirklich alleine?
Schaffen die Schulen „das" mit mehr Geld wirklich alleine?
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Überfüllte Klassen, Sprachbarrieren und soziale Ungleichheiten sind nur einige der Probleme an sogenannten Brennpunktschulen in Österreich. Nun will die Regierung gegensteuern und investiert Millionen für mehr Personal und Unterstützung für die Kinder. Unsere Frage des Tages vom 10. März lautet: „Wird mehr Geld das Problem an unseren Brennpunktschulen lösen?“

Ihre Meinung zählt! Glauben Sie, dass zusätzliche Lehrer, Sozialarbeiter und Psychologen den Schulalltag spürbar verbessern können? Oder liegt das Problem tiefer: etwa bei Integration, Familienstrukturen oder im Bildungssystem selbst? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit alle Kinder die gleichen Chancen haben?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren!

