Hilft mehr Geld Brennpunktschulen wirklich?

Überfüllte Klassen, Sprachbarrieren und soziale Ungleichheiten sind nur einige der Probleme an sogenannten Brennpunktschulen in Österreich. Nun will die Regierung gegensteuern und investiert Millionen für mehr Personal und Unterstützung für die Kinder. Unsere Frage des Tages vom 10. März lautet: „Wird mehr Geld das Problem an unseren Brennpunktschulen lösen?“
Ihre Meinung zählt!
Ihre Meinung zählt! Glauben Sie, dass zusätzliche Lehrer, Sozialarbeiter und Psychologen den Schulalltag spürbar verbessern können? Oder liegt das Problem tiefer: etwa bei Integration, Familienstrukturen oder im Bildungssystem selbst? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit alle Kinder die gleichen Chancen haben?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.