Nach 100 Weltcuprennen ist für ÖSV-Dame Schluss

Gold und Bronze für Österreich in alpiner Kombi
Aigner gewinnt erneut
Ski-Rennläuferin Christina Ager hat am Dienstag ihre Karriere im alpinen Weltcup beendet. Die 30-jährige Tirolerin zieht sich nach 13 Jahren im Profizirkus und insgesamt 100 Weltcuprennen zurück.
Ihr größter Erfolg war 2024 ein dritter Abfahrtsrang in Cortina d‘Ampezzo.
Bei ihrem Weltcupdebüt war die damals 18-Jährige in Levi mit Startnummer 53 im Slalom sensationell auf Platz vier, zwei Jahre später wechselte sie in den Speedbereich. Zudem gewann sie zehn Europacuprennen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.