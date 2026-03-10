„Steuergeld-Vernichtung und Intriganten-Stadl“

Glawischnig hat sich wiederum argumentativ an Andreas Babler und seinem Ergebnis am SPÖ-Parteitag abgearbeitet: „Das war vorerst einmal der letzte Akt in einem innerparteilichen Trauerspiel. Aber es gibt da sicher noch ein capo. Babler hat bis zur nächsten Wahl ja noch viel Zeit, die SPÖ vollends zu demolieren. Denn wenn das nun die wahren Sozialdemokraten sind, dann entfernen sie sich von jungen Wählern massiv.“ Kritisch auch ihre Sicht auf die aktuell einjährige Regierungsbilanz: „Die sind mit Mini-Maßnahmen im Schneckentempo unterwegs.“