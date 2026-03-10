„Steuergeld-Vernichtung und Intriganten-Stadl“

Im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv wurde zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer der Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann diskutiert. Mölzer: „Der Fall Weißmann zeigt, dass der ORF nicht nur eine Steuergeld-Vernichtungsinstitution ist, sondern auch ein Intrigantenstadl. Es ist ja kein Zufall, dass der Vorwurf sexueller Belästigung gerade im ORF-Wahljahr durchsickert.“
Glawischnig hat sich wiederum argumentativ an Andreas Babler und seinem Ergebnis am SPÖ-Parteitag abgearbeitet: „Das war vorerst einmal der letzte Akt in einem innerparteilichen Trauerspiel. Aber es gibt da sicher noch ein capo. Babler hat bis zur nächsten Wahl ja noch viel Zeit, die SPÖ vollends zu demolieren. Denn wenn das nun die wahren Sozialdemokraten sind, dann entfernen sie sich von jungen Wählern massiv.“ Kritisch auch ihre Sicht auf die aktuell einjährige Regierungsbilanz: „Die sind mit Mini-Maßnahmen im Schneckentempo unterwegs.“
SPÖ-Parteitag und Nahost-Eskalation im Fokus
Doch das ist längst nicht alles: Die Duellanten liefern sich auch zur Eskalation im Nahen Osten einen Schlagabtausch. Die gesamte Diskussion sehen Sie wie immer im Video.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.