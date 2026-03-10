Vorteilswelt
Mölzer über ORF

„Steuergeld-Vernichtung und Intriganten-Stadl“

Innenpolitik
10.03.2026 10:30
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv wurde zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer der Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann diskutiert. Mölzer: „Der Fall Weißmann zeigt, dass der ORF nicht nur eine Steuergeld-Vernichtungsinstitution ist, sondern auch ein Intrigantenstadl. Es ist ja kein Zufall, dass der Vorwurf sexueller Belästigung gerade im ORF-Wahljahr durchsickert.“

Glawischnig hat sich wiederum argumentativ an Andreas Babler und seinem Ergebnis am SPÖ-Parteitag abgearbeitet: „Das war vorerst einmal der letzte Akt in einem innerparteilichen Trauerspiel. Aber es gibt da sicher noch ein capo. Babler hat bis zur nächsten Wahl ja noch viel Zeit, die SPÖ vollends zu demolieren. Denn wenn das nun die wahren Sozialdemokraten sind, dann entfernen sie sich von jungen Wählern massiv.“ Kritisch auch ihre Sicht auf die aktuell einjährige Regierungsbilanz: „Die sind mit Mini-Maßnahmen im Schneckentempo unterwegs.“

Andreas Mölzer sieht im Fall Weißmann einen weiteren Beleg dafür, dass der ORF nicht nur Geld verschlinge, sondern auch von Intrigen geprägt sei.
Andreas Mölzer sieht im Fall Weißmann einen weiteren Beleg dafür, dass der ORF nicht nur Geld verschlinge, sondern auch von Intrigen geprägt sei.(Bild: krone.tv )

SPÖ-Parteitag und Nahost-Eskalation im Fokus
Doch das ist längst nicht alles: Die Duellanten liefern sich auch zur Eskalation im Nahen Osten einen Schlagabtausch. Die gesamte Diskussion sehen Sie wie immer im Video.

