So viel Hollywood steckt vor der WM im Fußball

Während Österreich bei der ersten WM-Teilnahme nach 28 Jahren im Luxus-Quartier in Kalifornien einen Hauch von Hollywood verspürt und beim Großereignis auch ein filmreifes Fußball-Märchen schreiben will, kennt die „Krone“ jene Filmstars, die ein Herz für das runde Leder haben.
Das malerisch an der Steilküste über dem Pazifik gelegene Ritz-Carlton Bacara wird zumindest während der Gruppenspiele gegen Jordanien (17. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (28. Juni) die Heimat von David Alaba und Co. sein. Die in Einzelhäuser aufgeteilte, über 360 Zimmer verfügende Anlage spielt alle Stücke. Und es winkt sogar ein Hauch von Hollywood, gilt der oft als „Amerikanische Riviera“ bezeichnete Ort als Rückzugsort für viele Film-Stars.
