Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Stars investieren

So viel Hollywood steckt vor der WM im Fußball

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.03.2026 12:30
Ryan Reynolds gibt sich als Klubbesitzer Fan-nah.
Ryan Reynolds gibt sich als Klubbesitzer Fan-nah.(Bild: AP/Cody Froggatt)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Während Österreich bei der ersten WM-Teilnahme nach 28 Jahren im Luxus-Quartier in Kalifornien einen Hauch von Hollywood verspürt und beim Großereignis auch ein filmreifes Fußball-Märchen schreiben will, kennt die „Krone“ jene Filmstars, die ein Herz für das runde Leder haben.  

0 Kommentare

Das malerisch an der Steilküste über dem Pazifik gelegene Ritz-Carlton Bacara wird zumindest während der Gruppenspiele gegen Jordanien (17. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (28. Juni) die Heimat von David Alaba und Co. sein. Die in Einzelhäuser aufgeteilte, über 360 Zimmer verfügende Anlage spielt alle Stücke. Und es winkt sogar ein Hauch von Hollywood, gilt der oft als „Amerikanische Riviera“ bezeichnete Ort als Rückzugsort für viele Film-Stars.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.03.2026 12:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
303.107 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.811 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.859 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2959 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1342 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1245 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Krone Plus Logo
Stars investieren
So viel Hollywood steckt vor der WM im Fußball
Wegen Iran-Konflikt
Irak fordert jetzt Verlegung von WM-Playoff-Spiel
„Wir sollten uns ...“
WM-Boykott des ÖFB-Teams? Pröll spricht Klartext
Krone Plus Logo
Bei WM in den USA
ÖFB plant öffentliche Trainings auf Uni-Campus!
Krone Plus Logo
ÖFB-Teamspieler top
Tollpatschiger Jubel: „Das war keine Provokation!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf