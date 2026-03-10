So viel Hollywood steckt vor der WM im Fußball

Das malerisch an der Steilküste über dem Pazifik gelegene Ritz-Carlton Bacara wird zumindest während der Gruppenspiele gegen Jordanien (17. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (28. Juni) die Heimat von David Alaba und Co. sein. Die in Einzelhäuser aufgeteilte, über 360 Zimmer verfügende Anlage spielt alle Stücke. Und es winkt sogar ein Hauch von Hollywood, gilt der oft als „Amerikanische Riviera“ bezeichnete Ort als Rückzugsort für viele Film-Stars.