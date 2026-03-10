Österreichs Wirtschaft kommt nicht in Schwung

BIP stagniert, weniger Investitionen

Im vierten Quartal 2025 stagnierte das österreichische Bruttoinlandsprodukt. Neben einer enttäuschenden Export- und Konsumnachfrage brachen zu Jahresende die Investitionen in Bauten, Fahrzeuge und Maschinen um über zwei Prozent ein. Gleichzeitig sorgt der Iran-Krieg für neuen Kostendruck. Die Blockade der Straße von Hormus ließ den Rohölpreis rasch um mehr als 15 Prozent steigen, und auch Erdgas verteuerte sich seit Jahresbeginn 2026 deutlich. Dies trieb die heimische Inflationsrate im Februar laut Schnellschätzung wieder leicht auf 2,2 Prozent nach oben, nachdem sie sich im Jänner auf 2,0 Prozent abgeschwächt hatte.