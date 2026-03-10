Voitsberger Kantersieg – LASK verliert in Velden!

Runde 17 der Regionalliga Mitte ging ganz klar an Leader Voitsberg! Die Preiss-Elf feierte in St. Anna einen 8:0-Kantersieg. Verfolger LASK Amateure musste sich überraschend mit 1:3 in Velden geschlagen geben. Vielleicht eine Vorentscheidung im Titelkampf. Die Highlights der Runde gibt es im Video.