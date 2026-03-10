Große Ehre vor dem letzten Skirennen der Karriere

Sehr emotionale Tage

Salcher, der Freitag seine große Paraski-Karriere mit dem Start im Riesentorlauf beendet, sagte mit Tränen in den Augen: „Es ist einfach ein Wahnsinn, wie viele Leute hier waren und mich noch einmal angefeuert haben. Es waren sehr emotionale Tage. Danke an alle, die mir immer die Daumen gedrückt haben, mich unterstützt haben – auch in schwierigen Zeiten. Ich durfte sehr schöne Erfolge feiern und sie wurden noch schöner, da ich sie mit besonderen Menschen feiern konnte.“