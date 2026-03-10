Große Ehre vor dem letzten Skirennen der Karriere

Er eroberte jeweils vier WM-Titel in Abfahrt und Super-G. Insgesamt holte der Kärntner 20 Medaillen bei Großereignissen, gewann außerdem einmal den Gesamtweltcup und 13 kleine Kristallkugeln. Vor seinem letzten großen Rennen am Freitag gab es für Markus Salcher bei den Paralympics in Cortina eine große Ehre.
Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser verbeugte sich im Österreich-Haus in Cortina vor Markus: „Deine Analysefähigkeit und dein Engagement waren immer herausragend. Du bist für viele ein Vorbild, ja sogar ein kleines Idol geworden. „Du hast eigentlich schon alle Auszeichnungen, die es gibt, erhalten. Aber wir haben noch einmal einstimmig beschlossen, dir diese Ehrenurkunde auszustellen. Kärnten und die Sportfamilie sind stolz auf dich.“
„Genau das verbindet uns“
Christoph Kulterer, CEO der Hasslacher Gruppe, sagte über die achtjährige Partnerschaft mit Salcher: „Nachhaltigkeit ist in turbulenten Zeiten mehr als nur ein Schlagwort – sie ist essenziell. Ein Sportler hat nicht einfach nur einen guten Tag, sondern arbeitet jahrelang auf Großereignisse hin. In der Wirtschaft ist es ähnlich. Genau das verbindet uns.“, Weiters betonte Kulterer: „Seine Hartnäckigkeit ist etwas, von dem wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Das ist auch für uns unglaublich motivierend.“
Sehr emotionale Tage
Salcher, der Freitag seine große Paraski-Karriere mit dem Start im Riesentorlauf beendet, sagte mit Tränen in den Augen: „Es ist einfach ein Wahnsinn, wie viele Leute hier waren und mich noch einmal angefeuert haben. Es waren sehr emotionale Tage. Danke an alle, die mir immer die Daumen gedrückt haben, mich unterstützt haben – auch in schwierigen Zeiten. Ich durfte sehr schöne Erfolge feiern und sie wurden noch schöner, da ich sie mit besonderen Menschen feiern konnte.“
Salcher bleibt Skisport erhalten
Der 34-Jährige, der seit der Geburt halbseitig gelähmt ist, bleibt aber dem Skisport erhalten: „Ich werde mein Wissen im Kärntner Skiverband einbringen und Spartenleiter im Paraski. Die Jugend mit und ohne Handicap ist mir ein ganz großes Anliegen. Mit Matthias Mayer als Vizepräsident, Hanno Douschan als Generalsekretär und Carmen Thalmann als Trainerin sind bereits viele ehemalige Aktive sehr engagiert im Verband. Das stimmt mich für die Zukunft des Skisports in Kärnten sehr positiv.“
