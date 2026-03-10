Das Geheimnis des Hartberger Märchens

Dieser Verein ist einfach ein Phänomen! Hartberg schaffte es als einziger kleiner Klub in die Meistergruppe. Die Steirer zeigen den Topvereinen einmal mehr, dass auch mit bescheidenen finanziellen Mitteln viel möglich ist. Hartberg-Urgestein und Kapitän Jürgen Heil über die Zutaten des unglaublichen Erfolgslaufs.