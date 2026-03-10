Unfallwrack ohne Lenker – und ein Lügenmärchen

Besitzer zu Hause angetroffen

Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei rasch den Zulassungsbesitzer ausmitteln. Beamte machten sich auf den Weg zu dessen Wohnadresse und stellten den Einheimischen (47) dort zur Rede. „Dieser stritt zunächst ab, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es aber, dem Zulassungsbesitzer nachzuweisen, den Unfall verursacht zu haben“, heißt es vonseiten der Exekutive.