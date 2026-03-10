„F*** you all“: Russin rastet nach Niederlage aus

Überraschendes Aus und Ausraster inklusive! Die 18-jährige Russin Mirra Andreeva schied als Titelverteidigerin in Indian Wells frühzeitig aus und ließ ihrem Frust freien Lauf.
Dass Mirra Andreeva, die Nummer acht der Welt, bereits in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers von Indian Wells ausscheiden würde, hatten wohl nur die wenigsten erwartet. Doch die erfahrene Tschechin Katerina Siniakova (WTA-Rang 44) nutzte ihre Chance und warf die Titelverteidigerin aus dem Turnier. Nach ihren großen Erfolgen – darunter die Titel in Dubai und im vergangenen Jahr in Indian Wells – steht Andreeva erstmals unter dem Druck, viele Punkte verteidigen zu müssen. Eine neue Situation für die erst 18-jährige Russin. Beim Turnier in Dubai hatte sie immerhin das Viertelfinale erreicht. In Kalifornien verlief das Turnier nun deutlich enttäuschender.
Wutausbruch beim Abgang
Noch mehr Aufsehen als das frühe Ausscheiden sorgte allerdings Andreevas Verhalten nach dem Match. Die junge Russin verließ den Platz gestenreich und beschimpfte offenbar das Publikum. Zuschauer buhten die Titelverteidigerin aus, woraufhin Andreeva laut Berichten und Videoaufnahmen sogar „F*** you all“ in Richtung der Fans gerufen haben soll. Zuvor hatte sie ihren Frust bereits an ihrem Schläger ausgelassen.
„Sie sollte nächstes Jahr aus Indian Wells ausgeschlossen werden. Ihr Verhalten ist skandalös“, forderte ein User auf X.
Neue Rolle auf der Tour
Die Szene verdeutlicht, wie sehr sich Andreevas Situation auf der WTA-Tour gewandelt hat. Noch vor einem Jahr galt sie als aufstrebender Stern, der von vielen Fans begeistert unterstützt wurde. Als Top-10-Spielerin erlebt sie nun jedoch auch die andere Seite: Oft schlagen sich die Zuschauer auf die Seite der Außenseiterin. Ungewohnt ...
Reifeprüfung für Andreeva
Sportlich gehört Andreeva bereits zur Weltspitze. Doch nach dem Eklat von Indian Wells wartet für die 18-Jährige in Sachen Auftreten und Persönlichkeit noch Entwicklungspotenzial.
