„F*** you all“: Russin rastet nach Niederlage aus

Dass Mirra Andreeva, die Nummer acht der Welt, bereits in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers von Indian Wells ausscheiden würde, hatten wohl nur die wenigsten erwartet. Doch die erfahrene Tschechin Katerina Siniakova (WTA-Rang 44) nutzte ihre Chance und warf die Titelverteidigerin aus dem Turnier. Nach ihren großen Erfolgen – darunter die Titel in Dubai und im vergangenen Jahr in Indian Wells – steht Andreeva erstmals unter dem Druck, viele Punkte verteidigen zu müssen. Eine neue Situation für die erst 18-jährige Russin. Beim Turnier in Dubai hatte sie immerhin das Viertelfinale erreicht. In Kalifornien verlief das Turnier nun deutlich enttäuschender.