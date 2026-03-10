Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Verhalten skandalös“

„F*** you all“: Russin rastet nach Niederlage aus

Tennis
10.03.2026 12:19
Nach ihrer bitteren Niederlage konnte sich Mirra Andreeva nicht beherrschen und schimpfte in ...
Nach ihrer bitteren Niederlage konnte sich Mirra Andreeva nicht beherrschen und schimpfte in Richtung der Fans.(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überraschendes Aus und Ausraster inklusive! Die 18-jährige Russin Mirra Andreeva schied als Titelverteidigerin in Indian Wells frühzeitig aus und ließ ihrem Frust freien Lauf.

0 Kommentare

Dass Mirra Andreeva, die Nummer acht der Welt, bereits in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers von Indian Wells ausscheiden würde, hatten wohl nur die wenigsten erwartet. Doch die erfahrene Tschechin Katerina Siniakova (WTA-Rang 44) nutzte ihre Chance und warf die Titelverteidigerin aus dem Turnier. Nach ihren großen Erfolgen – darunter die Titel in Dubai und im vergangenen Jahr in Indian Wells – steht Andreeva erstmals unter dem Druck, viele Punkte verteidigen zu müssen. Eine neue Situation für die erst 18-jährige Russin. Beim Turnier in Dubai hatte sie immerhin das Viertelfinale erreicht. In Kalifornien verlief das Turnier nun deutlich enttäuschender.

Wutausbruch beim Abgang
Noch mehr Aufsehen als das frühe Ausscheiden sorgte allerdings Andreevas Verhalten nach dem Match. Die junge Russin verließ den Platz gestenreich und beschimpfte offenbar das Publikum. Zuschauer buhten die Titelverteidigerin aus, woraufhin Andreeva laut Berichten und Videoaufnahmen sogar „F*** you all“ in Richtung der Fans gerufen haben soll. Zuvor hatte sie ihren Frust bereits an ihrem Schläger ausgelassen.

„Sie sollte nächstes Jahr aus Indian Wells ausgeschlossen werden. Ihr Verhalten ist skandalös“, forderte ein User auf X.

Neue Rolle auf der Tour
Die Szene verdeutlicht, wie sehr sich Andreevas Situation auf der WTA-Tour gewandelt hat. Noch vor einem Jahr galt sie als aufstrebender Stern, der von vielen Fans begeistert unterstützt wurde. Als Top-10-Spielerin erlebt sie nun jedoch auch die andere Seite: Oft schlagen sich die Zuschauer auf die Seite der Außenseiterin. Ungewohnt ...

Reifeprüfung für Andreeva
Sportlich gehört Andreeva bereits zur Weltspitze. Doch nach dem Eklat von Indian Wells wartet für die 18-Jährige in Sachen Auftreten und Persönlichkeit noch Entwicklungspotenzial.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
10.03.2026 12:19
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DubaiIndian Wells
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
303.107 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.811 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.859 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2959 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1342 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1245 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf