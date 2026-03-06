Paul Wanner
It’s official: top talent chooses Austria
It's now official! According to information from "Krone," top talent Paul Wanner has decided to play for Austria rather than Germany.
For years, the Austrian Football Association (ÖFB) and, above all, team manager Ralf Rangnick have been trying to recruit the 20-year-old son of an Austrian mother and a German father. Back in 2022, he invited the Bayern-trained offensive player to train with the ÖFB team – when he was only 16 years old! Now his persistence has finally paid off. Wanner, who was born in Dornbirn, turned down DFB coach Julian Nagelsmann once again and said yes to Austria.
"The hardest decision of my career"
Wanner told Sky: "This decision was probably the hardest of my career. Because, in fact, thanks to my parents, my upbringing, and the stages of my career, I have two hearts in my chest."
Will the nomination follow?
Wanner moved from Bayern to PSV Eindhoven last summer for €15 million and is considered a mega talent in European soccer. Germany's record champions are even said to have a buy-back option. So it's quite possible that Rangnick will already be counting on his new protégé in three weeks' time in the World Cup qualifiers in Vienna against Ghana (March 27) and South Korea (March 31).
