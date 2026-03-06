It’s official: top talent chooses Austria

For years, the Austrian Football Association (ÖFB) and, above all, team manager Ralf Rangnick have been trying to recruit the 20-year-old son of an Austrian mother and a German father. Back in 2022, he invited the Bayern-trained offensive player to train with the ÖFB team – when he was only 16 years old! Now his persistence has finally paid off. Wanner, who was born in Dornbirn, turned down DFB coach Julian Nagelsmann once again and said yes to Austria.