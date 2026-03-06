Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paul Wanner

It’s official: top talent chooses Austria

Nachrichten
06.03.2026 16:27
Paul Wanner
Paul Wanner(Bild: AFP/IRIS VAN DEN BROEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

It's now official! According to information from "Krone," top talent Paul Wanner has decided to play for Austria rather than Germany. 

0 Kommentare

For years, the Austrian Football Association (ÖFB) and, above all, team manager Ralf Rangnick have been trying to recruit the 20-year-old son of an Austrian mother and a German father. Back in 2022, he invited the Bayern-trained offensive player to train with the ÖFB team – when he was only 16 years old! Now his persistence has finally paid off. Wanner, who was born in Dornbirn, turned down DFB coach Julian Nagelsmann once again and said yes to Austria. 

Team manager Ralf Rangnick
Team manager Ralf Rangnick(Bild: Sepp Pail)

"The hardest decision of my career"
Wanner told Sky: "This decision was probably the hardest of my career. Because, in fact, thanks to my parents, my upbringing, and the stages of my career, I have two hearts in my chest."

Will the nomination follow?
Wanner moved from Bayern to PSV Eindhoven last summer for €15 million and is considered a mega talent in European soccer. Germany's record champions are even said to have a buy-back option. So it's quite possible that Rangnick will already be counting on his new protégé in three weeks' time in the World Cup qualifiers in Vienna against Ghana (March 27) and South Korea (March 31).

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
06.03.2026 16:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf