Fix: Top-Talent entscheidet sich für Österreich

Jahrelang hat sich der ÖFB und vor allem Teamchef Ralf Rangnick um den 20-jährigen Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen bemüht. Schon 2022 hatte er den bei den Bayern ausgebildeten Offensivmann als Trainingsgast zur ÖFB-Auswahl eingeladen – mit damals erst 16 Jahren! Nun zahlte sich die Beharrlichkeit endlich aus. Wanner, der in Dornbirn geboren ist, gab DFB-Trainer Julian Nagelsmann erneut einen Korb und sagte Ja zu Österreich.