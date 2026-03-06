Fix: Top-Talent entscheidet sich für Österreich

Jetzt ist es fix! Laut „Krone“-Informationen hat sich Top-Talent Paul Wanner dazu entschieden für Österreich und nicht für Deutschland zu spielen.
Jahrelang hat sich der ÖFB und vor allem Teamchef Ralf Rangnick um den 20-jährigen Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen bemüht. Schon 2022 hatte er den bei den Bayern ausgebildeten Offensivmann als Trainingsgast zur ÖFB-Auswahl eingeladen – mit damals erst 16 Jahren! Nun zahlte sich die Beharrlichkeit endlich aus. Wanner, der in Dornbirn geboren ist, gab DFB-Trainer Julian Nagelsmann erneut einen Korb und sagte Ja zu Österreich.
„Entscheidung war keine einfache“
Wanner: „Die Entscheidung war natürlich keine einfache. Ich habe einen deutschen Vater, eine österreichische Mutter – beide Länder sind ein Teil von mir. In den letzten Monaten habe ich viele Gespräche geführt und lange darüber nachgedacht, was ich persönlich will. Am Ende hat sich für mich das Gefühl entwickelt, dass Österreich der richtige Weg ist.“
Folgt die Nominierung?
Wanner wechselte im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von den Bayern zu PSV Eindhoven und gilt als Mega-Talent im europäischen Fußball. Deutschlands Rekordmeister soll sogar eine Rückkaufoption haben. Gut möglich also, dass Rangnick schon in drei Wochen bei den WM-Tests in Wien gegen Ghana (27. März) und gegen Südkorea (31. März) auf seinen neuen Schützling setzt.
