Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paul Wanner

Fix: Top-Talent entscheidet sich für Österreich

Fußball International
06.03.2026 16:27
Paul Wanner
Paul Wanner(Bild: AFP/IRIS VAN DEN BROEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist es fix! Laut „Krone“-Informationen hat sich Top-Talent Paul Wanner dazu entschieden für Österreich und nicht für Deutschland zu spielen. 

0 Kommentare

Jahrelang hat sich der ÖFB und vor allem Teamchef Ralf Rangnick um den  20-jährigen Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen bemüht. Schon 2022 hatte er den bei den Bayern ausgebildeten Offensivmann als Trainingsgast zur ÖFB-Auswahl eingeladen – mit damals erst 16 Jahren! Nun zahlte sich die Beharrlichkeit endlich aus. Wanner, der in Dornbirn geboren ist, gab DFB-Trainer Julian Nagelsmann erneut einen Korb und sagte Ja zu Österreich. 

Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: Sepp Pail)

„Entscheidung war keine einfache“
Wanner: „Die Entscheidung war natürlich keine einfache. Ich habe einen deutschen Vater, eine österreichische Mutter – beide Länder sind ein Teil von mir. In den letzten Monaten habe ich viele Gespräche geführt und lange darüber nachgedacht, was ich persönlich will. Am Ende hat sich für mich das Gefühl entwickelt, dass Österreich der richtige Weg ist.“

Lesen Sie auch:
Paul Wanner (Mitte) wird von Julian Nagelsmann (links) und Ralf Rangnick umworben. 
Tauziehen geht weiter
Nagelsmann oder Rangnick? Wanner wählt „Beide!“
28.10.2024
Aufregung bei Bayern
Hoeneß, Wanner, Transfers: Rundumschlag von Eberl
21.08.2025
PSV kontert Kritik
Abschied aus München: Wanner-Wechsel perfekt!
22.08.2025

Folgt die Nominierung?
Wanner wechselte im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von den Bayern zu PSV Eindhoven und gilt als Mega-Talent im europäischen Fußball. Deutschlands Rekordmeister soll sogar eine Rückkaufoption haben. Gut möglich also, dass Rangnick schon in drei Wochen bei den WM-Tests in Wien gegen Ghana (27. März) und gegen Südkorea (31. März) auf seinen neuen Schützling setzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
06.03.2026 16:27
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
ÖsterreichDeutschlandDornbirn
ÖFB
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Paul Wanner
Fix: Top-Talent entscheidet sich für Österreich
Wunschspieler sagt ab
Real kassiert einen Korb! „Wäre dumm, zu gehen“
Trikot als Geschenk
Lionel Messi zu Gast bei Trump im Weißen Haus
„Was denken sie?“
Abstieg droht, Fans fliehen: Spurs im freien Fall
Letzte Details
WM-Quartier: Rangnick „überwacht“ von Salzburg aus
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine