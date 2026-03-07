Vorteilswelt
Kritik an Kooperation

SPÖ befürchtet noch längere Wartezeiten auf OPs

Oberösterreich
07.03.2026 09:00
In Bad Ischl sollen schon bald Patienten aus dem Ausseerland in der Steiermark versorgt werden.
In Bad Ischl sollen schon bald Patienten aus dem Ausseerland in der Steiermark versorgt werden.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Gastpatienten aus Linz – und bald auch aus der Steiermark – sollen im Salzkammergut operiert werden. Weil im Kepler Uniklinikum Kapazitäten fehlen, weicht das Land auf andere Spitäler aus. Ein SPÖ-Politiker schlägt Alarm: Er fürchtet längere Wartezeiten für die Patienten in der Region.

Der Verbund der Salzkammergut-Kliniken mit seinen drei Standorten in Vöcklabruck, Gmunden und Bad Ischl muss sozusagen aushelfen. Weil es in der Landeshauptstadt Linz im Kepler Uniklinikum (KUK) zu wenige Kapazitäten für Operationen gibt, werden sie auf andere Standorte ausgeweitet.

„Mit dieser Lösung werden wir im Jänner die ausgefallenen Operationen im Kepler Universitätsklinikum auf 110 reduzieren können, im Februar auf 80“, verspricht LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP). Seit März wird auch in Vöcklabruck operiert, zuletzt gab es auch die Mittelung über eine Kooperation mit der AUVA, die in Linz das Unfallkrankenhaus betreibt.

Die Kooperationsvereinbarung ermöglicht es ab sofort, dass Patienten des KUK im UKH Linz operiert werden können – konkret sind es 15 Operationen pro Monat. Zu den Spitalsstandorten im Salzkammergut will SPÖ-Abgeordneter Mario Haas Haberlander am Donnerstag im Landtag befragen.

Kooperation mit der Steiermark geplant 
Eine Kooperation ist auch mit der Steiermark geplant, denn in Ischl sollen Patienten aus dem Ausseerland versorgt werden – die „Krone“ berichtete. SPÖ-Politiker Haas: „Die Menschen im Salzkammergut müssen jetzt schon zu lange warten. Noch längere Wartezeiten, weil jetzt zusätzlich Gastpatienten aus Linz oder der Steiermark kommen – das geht gar nicht. Es darf keine Verschlechterung geben. Das muss Gesundheitsreferentin Haberlander sicherstellen!“

Oberösterreich
07.03.2026 09:00
