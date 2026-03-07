SPÖ befürchtet noch längere Wartezeiten auf OPs

Kooperation mit der Steiermark geplant

Eine Kooperation ist auch mit der Steiermark geplant, denn in Ischl sollen Patienten aus dem Ausseerland versorgt werden – die „Krone“ berichtete. SPÖ-Politiker Haas: „Die Menschen im Salzkammergut müssen jetzt schon zu lange warten. Noch längere Wartezeiten, weil jetzt zusätzlich Gastpatienten aus Linz oder der Steiermark kommen – das geht gar nicht. Es darf keine Verschlechterung geben. Das muss Gesundheitsreferentin Haberlander sicherstellen!“