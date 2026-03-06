Das Siegerprojekt des Ideenwettbewerbs steht fest

Durchlässigkeit geht mit Bestand verloren

Bei drei der beim Ideenwettbewerb eingereichten Projekte stand der Erhalt des Bestands mit zusätzlichen Neubauten im Vordergrund – Vorschläge, die laut Jury-Chef Hans Gangoly keine städtebaulichen Vorteile bringen: „Diese Strategie fördert keine Qualitäten. Wird der Altbestand isoliert stehen gelassen und mit neuen, zwangsläufig höheren Baukörpern ergänzt, gehen Durchlässigkeit, räumliche Offenheit und Maßstäblichkeit verloren.“ Die Erkenntnis der Jury: Nachverdichtung ist nur dann sinnvoll, wenn sie als neue Gesamtstruktur gedacht wird.