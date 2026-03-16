Wirtschaft entscheidet über Steiermarks Zukunft

POLITISCHE WERBUNG

auf Veranlassung des Landtagsklubs der Steirischen Volkspartei

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Steiermark, Österreich und Europa stehen vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Der Landtagsklub der Steirischen Volkspartei widmet dem Thema Wirtschaft daher ihre zentrale Aufmerksamkeit.