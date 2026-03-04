„Schattenmann“ Mojtaba Khamenei soll Iran führen

Nach dem tödlichen Luftangriff auf Ali Khamenei steht der Iran vor einer historischen Weichenstellung. Aus dem Hintergrund seines Vaters heraus agierend, soll nun Mojtaba Khamenei (56) das höchste geistliche und politische Amt des Landes übernehmen. Er hat den Angriff überlebt – doch seine Ernennung würde politische Kontinuität und einen harten Kurs gegenüber dem Westen und der eigenen Bevölkerung signalisieren.