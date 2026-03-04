Raml warnt vor Honorar-Deckel bei Wahlärzten

Raml warnt vor Folgen für den Nachwuchs: „Wenn der Arztberuf durch Zwangsmaßnahmen und Honorardeckelungen weiter deattraktiviert wird, dann werden sich in der Folge immer weniger junge Menschen für ein Medizinstudium und eine Berufsausübung in Österreich entscheiden und stattdessen in Nachbarländer ausweichen.„ Das verschärfe die Versorgungskrise – zu spüren bekämen das vor allem die Patienten.