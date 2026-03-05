Auto zu lang gereinigt: Tankstelle will 360 Euro

Es ist 18.30 Uhr. Zuerst wird Lanzenwäsche gemacht, dann der Innenraum mit dem Staubsauger gereinigt und schließlich noch Felgenreinigungsmittel aufgetragen. Weil dieses nochmals abgewaschen werden sollte, entschließt sich der junge Besitzer nochmals für eine Lanzenwäsche. Kurz noch ein Video, wie toll das neue Auto nach der Reinigung strahlt und um 18.55 Uhr wird das Areal von den Konsumenten wieder verlassen. Dauer der Rundumpflege, für die natürlich vollumfänglich bezahlt wurde: 25 Minuten.