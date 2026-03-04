Diskonter Woolworth vor Rückkehr in Eugendorf

LIVE: Salzburg gegen Altach! Wer kommt ins Finale?
ÖFB-Cup im Ticker
Nach nur acht Wochen musste der Ultrabillig-Diskonter Woolworth seinen Standort in Eugendorf Ende letzten Jahres schon wieder schließen. Als Grund für das plötzliche Aus wurde ein ungültiges Schallgutachten bezüglich der Anlieferzone am Store genannt. Nun steht der Termin für eine Wiedereröffnung fest.
Mehrere Monate zog sich das Prozedere um die Beschaffung der erforderlichen Dokumente zur Wiedereröffnung.
Um die Anrainer vor Lärm durch den Geschäftsbetrieb zu schützen, muss der Anlieferungsbereich nun überdacht werden und der Müllraum soll eine Einhausung erhalten.
Sofern diese Bedingungen erfüllt sind, will die Behörde die Genehmigung zur Wiedereröffnung erteilen. Ziel des Unternehmens sei es, noch vor Ostern öffnen zu können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.