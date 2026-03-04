Diskonter Woolworth vor Rückkehr in Eugendorf

Nach nur acht Wochen musste der Ultrabillig-Diskonter Woolworth seinen Standort in Eugendorf Ende letzten Jahres schon wieder schließen. Als Grund für das plötzliche Aus wurde ein ungültiges Schallgutachten bezüglich der Anlieferzone am Store genannt. Nun steht der Termin für eine Wiedereröffnung fest.