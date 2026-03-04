„Das Snowboard ist der Motor meines Lebens“

Vom Schlaganfall auf der Intensivstation zurück aufs Snowboard und nun zu den Paralympics: Markus Schmidhofer hat sich nach seinem Schicksalsschlag mit harter Reha und unbändigem Willen zurückgekämpft. In Mailand und Cortina erfüllt sich der 39-Jährige nun seinen Traum von den Spielen.
Ich lag noch auf der Intensivstation, da dachte ich nur daran, wann ich wieder aufs Board kann“, blickt Markus Schmidhofer zurück. Dessen Leben sich vor vier Jahren komplett auf den Kopf stellte, der damals 35-Jährige erlitt einen Schlaganfall. Für diesen Wunsch arbeitete er hart, quälte sich durch die Reha und stand bereits sechs Monate danach wieder auf einem Board. Doch da endete der Weg noch lange nicht, kommende Woche tritt er in Mailand und Cortina bei den Paralympischen Spielen an.
