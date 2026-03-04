„Das Snowboard ist der Motor meines Lebens“

Ich lag noch auf der Intensivstation, da dachte ich nur daran, wann ich wieder aufs Board kann“, blickt Markus Schmidhofer zurück. Dessen Leben sich vor vier Jahren komplett auf den Kopf stellte, der damals 35-Jährige erlitt einen Schlaganfall. Für diesen Wunsch arbeitete er hart, quälte sich durch die Reha und stand bereits sechs Monate danach wieder auf einem Board. Doch da endete der Weg noch lange nicht, kommende Woche tritt er in Mailand und Cortina bei den Paralympischen Spielen an.