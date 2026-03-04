Salz, Macht, Frauen: Der Weg des „weißen Goldes“

Ein Film, der die heutigen Aktivitäten am ehemaligen Salzweg dokumentiert, sowie ein interaktives Salz-Piraten-Spiel für Kinder machen Geschichte lebendig. Man merkt, dass das Salz in Oberösterreich nicht nur Ware, sondern Herzstück unserer Kultur gewesen ist. Eine sehenswerte Reise in die Vergangenheit, entstanden in Kooperation mit dem Verein „Weg des Salzes“.

Die Ausstellung im K-Hof Gmunden ist von Mittwoch, 4. März bis 12. April zu sehen.