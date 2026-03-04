Nicole Kidman: „Kann eine Autopsie durchführen“

Worum es in der Show geht: Dr. Kay Scarpetta kehrt nach 30 Jahren zu ihrem alten Job als Gerichtsmedizinerin zurück. Dort sieht sie sich mit alten beruflichen und persönlichen Feindschaften konfrontiert und stößt auf Geheimnisse, die alles zu zerstören drohen, was sie aufgebaut hat. In den Worten von Kidman: „Wenn man Crime-Thriller mit Familiendrama mag, dann ist meine Serie genau das Richtige.“