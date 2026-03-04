Vorteilswelt
Für neue Rolle gelernt

Nicole Kidman: „Kann eine Autopsie durchführen“

Society International
04.03.2026 16:00
Nicole Kidman bei der Premiere von „Scarpetta“. Für die Serie hat die Schauspielerin auch ...
Nicole Kidman bei der Premiere von „Scarpetta“. Für die Serie hat die Schauspielerin auch gelernt, Autopsien durchzuführen.(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich kann eine Autopsie durchführen.“ Mit diesem Satz sorgte Nicole Kidman in der „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon für Verblüffung – und ein bisschen Gänsehaut. 

0 Kommentare

Und sie meinte es erst: Denn die Oscarpreisträgerin hat sich akribisch auf ihre neueste Rolle in der Serie „Scarpetta“ vorbereitet. In der spielt sie nämlich die forensische Pathologin

„Kann Organe entfernen“
Fallon wollte von Kidman wissen, ob sie sich als Method-Schauspielerin betrachtet – also vollkommen mit ihrer Rolle verschmilzt. Deren Antwort: „Ja, das bin ich.“ Um sich dann damit zu brüsten, wie gründlich sie sich auf ihren Part als Dr. Kay Scarpetta vorbereitet hatte: „Ich kann alle Organe entfernen und sie auch beim Namen nennen.“

Hier können Sie sich das Interview mit Nicole Kidman anschauen:

An die Zuschauer im Publikum gewandt behauptete die 58-Jährige dann, dass Fallon sie vorher gefragt habe, ob sie in seiner Show eine Autopsie durchführen würde. Das bestritt der Moderator vehement. „Vielleicht habe ich das falsch verstanden und du meintest nur an einer Puppe“, witzelte die Hollywood-Schönheit. „Aber ich kann die Lungen entfernen, die Leber, die Gallenblase und die Gedärme.“

Die Schauspielerin enthüllte, dass sie in der Serie mit einem echten Gerichtsmediziner zusammenarbeitet, der sie täglich schult: „Das gehört zum Job dazu!“

Neben Nicole Kidman ist auch Jamie Lee Curtis in „Scarpetta“ zu sehen.
Neben Nicole Kidman ist auch Jamie Lee Curtis in „Scarpetta“ zu sehen.(Bild: AP/Evan Agostini)

„Crime-Thriller mit Familiendrama“
Die Thriller-Serie, in der unter anderem auch Jamie Lee Curtis und Simon Baker mitspielen, basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Patricia Cornwell. Kidman fungiert neben ihrer Hauptrolle auch als ausführende Produzentin.

Lesen Sie auch:
Bitte einmal verführerisch dreinschauen! Nicole Kidman war bei der Schau von Chanel in Paris der ...
Lustiges Posing
Nicole Kidman stahl bei Chanel allen die Show
27.01.2026
Nach Scheidung
Nicole Kidman mit ihren Töchtern am Ende der Welt
22.01.2026

Worum es in der Show geht: Dr. Kay Scarpetta kehrt nach 30 Jahren zu ihrem alten Job als Gerichtsmedizinerin zurück. Dort sieht sie sich mit alten beruflichen und persönlichen Feindschaften konfrontiert und stößt auf Geheimnisse, die alles zu zerstören drohen, was sie aufgebaut hat. In den Worten von Kidman: „Wenn man Crime-Thriller mit Familiendrama mag, dann ist meine Serie genau das Richtige.“

Society International
04.03.2026 16:00
