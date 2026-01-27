Nicole Kidman stahl bei Chanel allen die Show

Erste Haute-Couture-Schau für Blazy

Und zu besprechen gab es für die Promis, zu denen auch Dua Lipa, Charlotte Casiraghi oder Tilda Swinton zählten, bei dieser Schau von Chanel tatsächlich einiges. Immerhin war dies die erste Haute-Couture-Kollektion von Matthieu Blazy, die hier vorgestellt wurde.