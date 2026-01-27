Vorteilswelt
Lustige Posing-Show

Nicole Kidman stahl bei Chanel allen die Show

Star-Style
27.01.2026 14:24
Bitte einmal verführerisch dreinschauen! Nicole Kidman war bei der Schau von Chanel in Paris der ...
Bitte einmal verführerisch dreinschauen! Nicole Kidman war bei der Schau von Chanel in Paris der Hingucker schlechthin.
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn Chanel zur Haute-Couture-Show ruft, dann kommen die Promis natürlich in Scharen. Allen voran Nicole Kidman, die vor der Modenschau in Paris mit einer lustigen Posing-Show für Schmunzeln sorgte und damit zum beliebtesten Motiv des Mode-Events avancierte.

Die Schauspielerin kam in einem schwarzen Wow-Kleid von Chanel, das nicht nur durch einen auffälligen Federn-Besatz, sondern auch durch funkelnde Pailletten zum echten Hingucker wurde.

Kidman in Posing-Laune
Und dass bei einem High-Fashion-Look wie diesem selbst bei einem Medien-Profi mal die Pferde durchgehen, davon konnten sich die Fotografen am Dienstag in Paris ein Bild machen.

Nicole Kidman konnte vom Posen nicht genug bekommen.
Nicole Kidman konnte vom Posen nicht genug bekommen.
Die Schauspielerin stahl bei Chanel selbst Stars wie Dua Lipa die Show.
Die Schauspielerin stahl bei Chanel selbst Stars wie Dua Lipa die Show.
Posen wie ein echter Profi – das stand für Kidman in Paris am Programm.
Posen wie ein echter Profi – das stand für Kidman in Paris am Programm.
Nicole Kidman sorgte in Paris für ein Blitzlichtgewitter.
Nicole Kidman sorgte in Paris für ein Blitzlichtgewitter.

Denn Kidman fühlte sich in dem Designer-Stück offenbar so wohl, dass sie sich beim Fototermin vor der Modenschau selbst zu Posings in bester Model-Manier hinreißen ließ.

Mal schaute Kidman verführerisch in die Kamera, mal warf sie ihre lange Mähne über die Schultern und am Ende nahm sie ganz elegant in der Front Row Platz, um sich mit Ex-„Vogue“-Chefin Anna Wintour angeregt über die aktuellen Entwürfe zu unterhalten.

(Bild: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Erste Haute-Couture-Schau für Blazy
Und zu besprechen gab es für die Promis, zu denen auch Dua Lipa, Charlotte Casiraghi oder Tilda Swinton zählten, bei dieser Schau von Chanel tatsächlich einiges. Immerhin war dies die erste Haute-Couture-Kollektion von Matthieu Blazy, die hier vorgestellt wurde.

Dua Lipa
Dua Lipa
Charlotte Casiraghi
Charlotte Casiraghi
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Margaret Qualley
Margaret Qualley

Zu sehen gab es eine filigrane Kollektion, die durch viel Transparenz, zarte Farben und außergewöhnliche Details wie etwa Federn oder Stickereien glänzte.

Klicken Sie sich durch die schönsten Haute-Couture-Kreationen von Chanel:

Dieser Look sorgte bei Chanel definitiv für Aufsehen.
Dieser Look sorgte bei Chanel definitiv für Aufsehen.
Aber auch der Braut-Look von Blazy war ein Hingucker.
Aber auch der Braut-Look von Blazy war ein Hingucker.

Und auch der eine oder andere Blickfang war am Laufsteg, der wie ein überdimensionaler Märchenwald daherkam, dabei – etwa eine Wuschel-Jacke, in der das zarte Model regelrecht zu verschwinden schien. Aber auch ein Brautlook, der mit Hunderten weißen Pailletten besetzt war.

