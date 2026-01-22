Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Scheidung

Nicole Kidman mit ihren Töchtern am Ende der Welt

Society International
22.01.2026 16:00
Nicole Kidman hat mit ihren Töchtern das große Abenteuer Antarktis gewagt.
Nicole Kidman hat mit ihren Töchtern das große Abenteuer Antarktis gewagt.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/nicolekidman)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eis, Gletscher und ganz viel Familie: Hollywood-Star Nicole Kidman gönnt sich nach dem Liebes-Aus eine ganz besondere Auszeit – in der Antarktis! Ein persönlicher Meilenstein für die 58-jährige Schauspielerin. Denn sie hat damit nun alle sieben Kontinente bereist!

0 Kommentare

Gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) machte sich die Oscar-Preisträgerin auf in die eisige Antarktis. Die Schauspielerin teilte mehrere Fotos der Reise auf Instagram und zeigte sich dabei sichtlich glücklich und gelöst.

„Ein Abenteuer fürs Leben – mit Familie und Freunden“, schrieb Kidman zu den Aufnahmen. Auf den Bildern trägt das Trio dicke Schneeanzüge und dunkle Sonnenbrillen, um sich vor den extremen Wetterbedingungen zu schützen. Ein weiteres Foto zeigt die Schauspielerin in weißer Daunenjacke vor einem riesigen Gletscher – pure Natur, pure Freiheit.

Mit diesem Instagram-Posting meldete sich Nicole Kidman aus der Antarktis:

Reise nach Scheidung
Die Reise kommt zu einem emotionalen Zeitpunkt: Erst vor Kurzem wurde die Trennung von Ehemann Keith Urban (58) offiziell. Nach fast zwei Jahrzehnten Ehe ließ sich das einstige Glamour-Paar scheiden. Laut Gerichtsdokumenten verzichteten beide Seiten auf Unterhaltsansprüche, auch zum Wohl der gemeinsamen Kinder.

Insider berichten, dass Nicole Kidman derzeit besonders viel Zeit mit ihren Töchtern verbringt. „Familie steht für sie jetzt an erster Stelle“, heißt es aus ihrem Umfeld. Nach den Feiertagen in Australien sei sie mit den Mädchen nach Nashville zurückgekehrt – ruhig, optimistisch und voller Energie für das neue Jahr.

Auch beruflich blickt Kidman nach vorne: Mehrere Film- und Serienprojekte stehen bereits in den Startlöchern. Doch zuerst zählt etwas anderes – Nähe, Zusammenhalt und ein Neuanfang. Und wo könnte man besser loslassen als am Ende der Welt?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.833 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.427 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.898 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Society International
Nach Scheidung
Nicole Kidman mit ihren Töchtern am Ende der Welt
98. Oscars
Vampir-Horrorfilm mit Rekordzahl an Nominierungen
„Größtes Geschenk“
Trainor verteidigt Baby-Glück mit Leihmutter
Zeuge via Video-Call
Barron Trump rettet verprügelter Frau das Leben!
„Alles schiefgegangen“
Musiker Phil Collins benötigt 24-Stunden-Betreuung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf