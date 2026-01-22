Nicole Kidman mit ihren Töchtern am Ende der Welt

Eis, Gletscher und ganz viel Familie: Hollywood-Star Nicole Kidman gönnt sich nach dem Liebes-Aus eine ganz besondere Auszeit – in der Antarktis! Ein persönlicher Meilenstein für die 58-jährige Schauspielerin. Denn sie hat damit nun alle sieben Kontinente bereist!
Gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) machte sich die Oscar-Preisträgerin auf in die eisige Antarktis. Die Schauspielerin teilte mehrere Fotos der Reise auf Instagram und zeigte sich dabei sichtlich glücklich und gelöst.
„Ein Abenteuer fürs Leben – mit Familie und Freunden“, schrieb Kidman zu den Aufnahmen. Auf den Bildern trägt das Trio dicke Schneeanzüge und dunkle Sonnenbrillen, um sich vor den extremen Wetterbedingungen zu schützen. Ein weiteres Foto zeigt die Schauspielerin in weißer Daunenjacke vor einem riesigen Gletscher – pure Natur, pure Freiheit.
Mit diesem Instagram-Posting meldete sich Nicole Kidman aus der Antarktis:
Reise nach Scheidung
Die Reise kommt zu einem emotionalen Zeitpunkt: Erst vor Kurzem wurde die Trennung von Ehemann Keith Urban (58) offiziell. Nach fast zwei Jahrzehnten Ehe ließ sich das einstige Glamour-Paar scheiden. Laut Gerichtsdokumenten verzichteten beide Seiten auf Unterhaltsansprüche, auch zum Wohl der gemeinsamen Kinder.
Insider berichten, dass Nicole Kidman derzeit besonders viel Zeit mit ihren Töchtern verbringt. „Familie steht für sie jetzt an erster Stelle“, heißt es aus ihrem Umfeld. Nach den Feiertagen in Australien sei sie mit den Mädchen nach Nashville zurückgekehrt – ruhig, optimistisch und voller Energie für das neue Jahr.
Auch beruflich blickt Kidman nach vorne: Mehrere Film- und Serienprojekte stehen bereits in den Startlöchern. Doch zuerst zählt etwas anderes – Nähe, Zusammenhalt und ein Neuanfang. Und wo könnte man besser loslassen als am Ende der Welt?
