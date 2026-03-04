Öko-Allianz plädiert für größeren Nationalpark

Verhandlungen mit Grundeigentümern

Das Öko-Bündnis, dem auch BirdLife und Lanius angehören, plädiert daher für die Einbeziehung dieser ökologisch bedeutenden Naturwälder durch behutsame Verhandlungen mit den Grundeigentümern: „Besonders Steilhänge zwischen Wegscheid und Rosenburg eignen sich für die zur internationalen Anerkennung erforderlichen Zonen.“ Die Planung des Landes beschränke sich bislang auf weiter flussaufwärts gelegene Flächen bei den Kamptalstauseen, im Besitz der landesnahen Windhag-Stiftung, wird argumentiert. Bernhard Kohler von der AG Wildtiere empfiehlt außerdem eine Renaturierung mit Wildrindern und ungezähmten Pferden.