Nach 783 Tagen: Kickl traut sich wieder in „ZiB 2“

Der ORF und die FPÖ: Ziemlich beste Feinde

In den vergangenen Jahren ist der ORF (insbesondere „ZiB 2“-Anchorman Armin Wolf) für die FPÖ bekanntlich so etwas wie ein Feindbild geworden. Immer wieder wettern blaue Politiker u.a. gegen die Gagen der ORF-Mitarbeiter und gegen die Art der Berichterstattung. Stattdessen geben die Freiheitlichen in letzter Zeit lieber Interviews in dubiosen rechten (Online)-Medien – oder geben ihre Botschaften auf ihren eigenen Accounts in den sozialen Medien weiter. So wird in erster Linie kritischem Nachfragen ausgewichen. Eine seltene Ausnahme bildete zuletzt das Interview mit Herbert Kickl in der „Krone“, in dem er unter anderem über seine Kontakte zur ÖVP sprach.