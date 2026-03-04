Warum dem Iran ein Zermürbungskrieg droht

Schwester fällt aus: Aigner hat zwei neue Guides
Für Paralympics
Das Mullah-Regime in Teheran hat viele Feinde; nicht nur die Opposition in den Städten. Der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Nur rund 55 Prozent sind Perser. Andere Volksgruppen haben Landsleute jenseits der Grenze. „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz über die aktuelle Lage und die Fehler der USA.
Der Iran schießt sein Raketenarsenal leer – und das kann dauern. Die USA warten auf den Volksaufstand – und das kann dauern. Die Menschen können allein schon wegen des Raketenhagels gar nicht auf die Straße gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.