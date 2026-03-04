Warum dem Iran ein Zermürbungskrieg droht

Das Mullah-Regime in Teheran hat viele Feinde; nicht nur die Opposition in den Städten. Der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Nur rund 55 Prozent sind Perser. Andere Volksgruppen haben Landsleute jenseits der Grenze. „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz über die aktuelle Lage und die Fehler der USA.