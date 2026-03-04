Schlafmittel: Autofahrer fuhr Radler-Paar nieder

„Dachte, ich habe nur schlecht geträumt“

An den Unfall selbst habe er keine Erinnerungen, „bis auf einen Knall“. Als er später zu Hause aufwachte (sein Vater hatte ihn bei der Polizei abgeholt), habe er gedacht, er habe nur schlecht geträumt. „Dann habe ich das beschädigte Auto gesehen und gewusst, dass das wirklich passiert ist“, schildert der Mann und kämpft mit den Tränen.