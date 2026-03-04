18-monatige Gefängnisstrafe wegen Nazi-Tattoos

Ein 31-Jähriger soll nicht nur auf Fotos seine Nazi-Tattoos zur Schau gestellt, sondern die Bilder dann auch über die Sozialen Medien verbreitet haben. Dafür musste er sich am Landesgericht Linz verantworten und wurde nicht rechtskräftig zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt.
Jahrelang soll ein 31-Jähriger für Fotos posiert haben, auf denen er seine mit nationalsozialistischen Runen „verzierten“ Finger präsentierte. Diese Bilder habe er in den sozialen Medien öffentlich zugängig gemacht und außerdem wiederholt WhatsApp-Sticker mit einschlägigen Motiven an Freunde verschickt.
Großteils geständig
Dafür musste er sich am Mittwoch am Landesgericht Linz wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz in Kirchberg ob der Donau und anderen Orten verantworten. Zu den meisten Vorwürfen zeigte sich der Angeklagte geständig. Seine Strafakte weist neben einer einschlägigen Verurteilung auch mehrere Vorstrafen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung auf.
Strafrahmen bis zu fünf Jahre
Der Strafrahmen für die ihm nun zur Last gelegten Vorwürfe betrug sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Nach längerer Beratungszeit kam der Geschworenensenat zu folgendem Urteil: Der 31-Jährige wurde zu einer unbedingten 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt – das Urteil ist nicht rechtskräftig.
