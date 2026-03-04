18-monatige Gefängnisstrafe wegen Nazi-Tattoos

Großteils geständig

Dafür musste er sich am Mittwoch am Landesgericht Linz wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz in Kirchberg ob der Donau und anderen Orten verantworten. Zu den meisten Vorwürfen zeigte sich der Angeklagte geständig. Seine Strafakte weist neben einer einschlägigen Verurteilung auch mehrere Vorstrafen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung auf.