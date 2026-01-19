Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Medienpolitik der FPÖ

Wolf legt offen: So oft lehnte Kickl „ZiB 2“ ab!

Innenpolitik
19.01.2026 15:07
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Im Zuge der traditionellen ORF-Interview-Serie in der „ZiB 2“ mit den Parteivorsitzenden zum Jahreswechsel fehlte heuer ein Name – Herbert Kickl. ORF-Moderator Armin Wolf nahm dies nun zum Anlass und legte offen, wie oft der FPÖ-Chef bereits eine Einladung der „ZiB 2“ ablehnte.

0 Kommentare

In den vergangenen Jahren ist der ORF (insbesondere „ZiB 2“-Anchorman Armin Wolf) für die FPÖ so etwas wie ein Feindbild geworden. Immer wieder wettern blaue Politiker u.a. gegen die Gagen der ORF-Mitarbeiter und gegen die Art der Berichterstattung. Stattdessen geben die Freiheitlichen in letzter Zeit lieber Interviews in dubiosen rechten (Online)-Medien – oder geben ihre Botschaften auf ihren eigenen Accounts in den sozialen Medien weiter. So wird in erster Linie kritischem Nachfragen ausgewichen.

Wolf: „FPÖ verweigert unsere Einladungen nahezu immer“
„Die FPÖ hat reichweitenstarke Parteimedien und verweigert unsere Einladungen nahezu immer. Herbert Kickl hat in den letzten Jahren mehr als 50 ,ZiB 2‘-Anfragen abgelehnt“, hielt Wolf in seinem Blog fest. Bei der Interview-Serie mit den Parteivorsitzenden zum Jahreswechsel wurde der FPÖ-Chef von seinem Generalsekretär Christian Hafenecker ersetzt.

Kickl lieber bei „Austria first“
Stattdessen kann man derzeit ein Interview mit Kickl im neuen Online-Radiosender „Austria First“ der FPÖ, der am Samstag mit dem Neujahrstreffen der Partei startete, nachhören. Kritisch nachgefragt wird dort freilich nicht. „Ich bin fest davon überzeugt, dass sich demokratische Politiker dem kritischen öffentlichen Diskurs stellen sollen – und nicht nur den Dienstleistungsfragen ihrer Pressesprecher in Parteimedien und auf Instagram“, gibt Wolf zu bedenken.

Die „ZiB 2“ mit Anchor Armin Wolf plante zum Jahreswechsel ein Interview mit Herbert Kickl. Der ...
Die „ZiB 2“ mit Anchor Armin Wolf plante zum Jahreswechsel ein Interview mit Herbert Kickl. Der FPÖ-Chef lehnte allerdings ab.(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV,)

Dieses Problem hätte es laut Wolf zu Jörg Haiders Zeiten noch nicht gegeben. „Haider nahm Einladungen zu TV-Interviews mindestens genauso regelmäßig an wie die damaligen Regierungspolitiker.“ 

Journalistische Interviews vs. Social-Media-Botschaften
Wolf verteidigt zugleich journalistische Interviews wie beispielsweise jene in der „ZiB 2“. „Auf Pressekonferenzen kann man wenig nachfragen, auf Parteitagen wird selten nachgefragt, auf die Kritik anderer Fraktionen im Parlament muss niemand antworten, auf Social Media-Postings wird selten reagiert.“ Deshalb seien journalistische Interviews eine der wenigen Möglichkeiten, Entscheidungsträger direkt mit Einwänden, Gegenargumenten und Widerspruch zu konfrontieren. Wolf: „Dabei geht es nicht darum, irgendwen oder irgendwas schlecht zu machen. Es geht darum, dass verantwortliche Akteure wichtige Entscheidungen und Vorhaben öffentlich auch erklären und argumentieren.“

Zitat Icon

Als Staatsbürger möchte ich sehr gerne davon ausgehen, dass die wichtigsten Politiker problemlos zehn oder 15 Minuten lang über ihre Arbeit sprechen können.

„ZiB 2“-Anchorman Armin Wolf in seinem Blog

ÖVP kritisiert jüngste Kickl-Absage scharf
Die ÖVP jedenfalls kritisierte die Absage Kickls fürs junüngste „ZiB 2“-Interview scharf.„Statt mit kritischen Journalisten zu debattieren, baut er sich mit einem eigenen Radiosender seinen persönlichen Propagandaapparat weiter aus. Selbstverständlich finanziert aus Steuergeldern, nur um sich seine eigenen Fragen stellen zu lassen. Was hat er zu verbergen?“, so ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti.

Lesen Sie auch:
Bis auf die John Otti Band (Bild) spielt der neue FPÖ-Radiosender „Austria First“ wenig Musik ...
Künstler lehnen ab
FPÖ-Radiosender spielt kaum österreichische Musik
19.01.2026
„Krone“-Kommentar
Kickl: Der ewige Kämpfer ums Kanzleramt
17.01.2026
Blaues Neujahrstreffen
„Phönix-Plan“, Hymne: Kickl allein auf der Bühne
17.01.2026
Neues FPÖ-Medium
Kickl kündigt „erstes Patriotenradio“ an
01.01.2026

Ihm zufolge sei es nicht nur feige, kritische Nachfragen zu vermeiden, sondern auch eine gezielte Manipulation der Wähler, wenn man ausschließlich in geschütztem Raum auftrete und sich nur mit angenehmen Themen konfrontieren ließe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Herbert KicklArmin WolfChristian HafeneckerJörg Haider
ORFFPÖÖVP
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
153.509 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
148.338 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
132.084 mal gelesen
Mehr Innenpolitik
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Grönland-Sondergipfel
Europa droht Trump jetzt mit der „Handels-Bazooka“
„Kann gelöst werden“
Starmer glaubt nicht an US-Invasion auf Grönland
Medienpolitik der FPÖ
Wolf legt offen: So oft lehnte Kickl „ZiB 2“ ab!
Sollen dafür zahlen
Trump lädt Putin und Orbán in Gaza-Friedensrat ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf