„Gagenkaisertum“: FPÖ-Rundumschlag gegen ORF

„Völlig vermurkste“ ORF-Reform

„Alle müssen sparen, aber nicht der ORF“, sagte Hafenecker und sprach mit einem kleinen Seitenhieb in Richtung der Dreier-Koalition von einer „völlig vermurksten“ ORF-Reform, die u.a. eine Nicht-Valorisierung des ORF-Beitrags bis 2029 brachte. Damit entsteht dem ORF ein Sparbedarf in Höhe von über 300 Millionen Euro. Das Einfrieren des ORF-Beitrags werde „nicht zum Umdenken am Küniglberg führen“, vermutete Hafenecker. „Der ORF bleibt ein Privilegienstadl“, meinte er und forderte erneut, den ORF in einen „Grundfunk“ umzuwandeln.