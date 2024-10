Rechtsextremer Sender Auf1 von Facebook gesperrt

„Schwerwiegende Verletzung“

Versuche, Auf1 im Fernsehen zu etablieren, scheiterten bisher. So sendete Auf1 ohne Lizenz bei dem oberösterreichischen Privatsender RTV so manche Sendung, was laut Medienbehörde KommAustria „eine schwerwiegende Verletzung“ des Audiovisuellen Mediendienstegesetzes darstellte und untersagt wurde.