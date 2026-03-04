Schwester fällt aus: Aigner hat zwei neue Guides

Halbfinale: Salzburg gegen Altach ab 18 Uhr LIVE
Lilly Sammer und Eric Digruber werden Skifahrerin Veronika Aigner bei den am Freitag beginnenden Paralympics in Cortina führen. Nach der verletzungsbedingten Absage von Schwester Elisabeth Aigner wird die 16-jährige Sammer bei den Speedrennen und der Kombination als Guide für die Gold-Kandidatin aus Niederösterreich fungieren.
Bei den Technik-Bewerben wird der 35-jährige Digruber, von 2014 bis 2018 Cheftrainer des österreichischen Para-Ski-Teams, vor Veronika Aigner fahren.
Sammer war bereits Teil des Paralympic Team Austria und fungiert in Slalom und Riesentorlauf als Guide von Michael Scharnagl.
