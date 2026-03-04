Schwester fällt aus: Aigner hat zwei neue Guides

Lilly Sammer und Eric Digruber werden Skifahrerin Veronika Aigner bei den am Freitag beginnenden Paralympics in Cortina führen. Nach der verletzungsbedingten Absage von Schwester Elisabeth Aigner wird die 16-jährige Sammer bei den Speedrennen und der Kombination als Guide für die Gold-Kandidatin aus Niederösterreich fungieren.