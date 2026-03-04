Hetzjagd in U1: Musiker von Neonazis attackiert

Mutiger Mann stellt sich Neonazis in den Weg

Kaum hielt die U-Bahn in der Station an, versuchten die Angegriffenen zu fliehen, der Mob war ihnen dicht auf den Fersen. Bei solchen Gewalttaten überrascht immer wieder die fehlende Zivilcourage – mit einer Ausnahme. Auf einem Video – das Bildmaterial der Wiener Linien wurde im Verhandlungssaal mehrfach abgespielt – war zu sehen, wie sich ein älterer Mann den Rechten couragiert in den Weg stellt und den Opfern „Lauft‘s!“ zuruft. Eine regelrechte Hetzjagd folgte: Eine weitere Sequenz zeigt, wie die Musiker durch die U-Bahn-Station Nestroyplatz Richtung Rolltreppe laufen und von mehreren Vermummten regelrecht gejagt werden.