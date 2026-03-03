Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …

Kolumnen
03.03.2026 05:30
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

Ein Jahr türkis-rot-pinke Dreier-Koalition, ein Jahr Bundeskanzler Christian Stocker: Da wird allerorten Bilanz gezogen. Sogar der blaue Doch-nicht-Kanzler Herbert Kickl, der sich ansonsten nur unter seinesgleichen wohlfühlt, Interviews fast ausschließlich den gesteuerten FPÖ-Medien gibt, wagt sich aus der Deckung, um Stocker, Babler und Meinl-Reisinger nicht allein das mediale Scheinwerferlicht zu überlassen.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

In der Vorwoche richtete er bereits im „Krone“-Interview das Licht auf die „Schatten-ÖVP“, mit der er heimlich im Gespräch sei. Heute folgt einer seiner ganz seltenen Auftritte in der „ZiB 2“ – da wird er wohl kein gutes Haar an jenem Mann lassen, der statt ihm im Kanzleramt sitzt: Christian Stocker, der ÖVP-Chef, mit dem Kickl im vergangenen Jahr wochenlang über eine blau-türkise Koalition verhandelt hatte. 

Doch der „Buddha“, den offenbar nichts aus der Ruhe bringen kann, scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.

Lesen Sie auch:
FPÖ-Chef Herbert Kickl im Gespräch mit der „Krone“
FPÖ-Chef im Interview
Kickl: „Gesprächsbasis zu Schatten-ÖVP und Kurz“
27.02.2026
Krone Plus Logo
Warum kein Fünfer?
Ein Jahr Koalition: Das Zeugnis für die Regierung
01.03.2026
Neue Umfrage zeigt:
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
28.02.2026

Unter anderem in Anspielung auf Ex-SPÖ-Kanzler Gusenbauer, der bekannt hatte, schon im Sandkasten davon geträumt zu haben, Kanzler der Republik zu werden, hatte ich hier vor einem Jahr geschrieben: „Stocker ist so vieles nicht: kein Gusenbauer, kein Kickl, schon gar kein Trump. Er ist kein Sandkasten-Kanzler, kein Träumer, wohl kein Traum-Kanzler. Das ist seine Chance.“

Nützt er diese Chance? Laut jüngster Meinungsumfrage keimt für Stocker schon ein zarter Kanzler-Bonus. Na, dann ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
03.03.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Bei der Leerstandsabgabe ist der Aufwand für die Erhebungen oft größer als die Einnahmen sind.
Leerstandsabgabe
Geringe Einnahmen, viele Länder verzichten weiter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.919 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
417.148 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
405.880 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4073 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3900 mal kommentiert
Kolumnen
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
773 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
„Krone“-Kommentar
Trumps höchst riskante Wette
„Krone“-Kommentar
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
„Krone“-Kolumne
Iran: Vergebliches Warten auf Nachrichten
„Krone“-Kommentar
Die SPÖ, der „stabile“ Faktor in der Regierung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf