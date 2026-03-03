Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …

In der Vorwoche richtete er bereits im „Krone“-Interview das Licht auf die „Schatten-ÖVP“, mit der er heimlich im Gespräch sei. Heute folgt einer seiner ganz seltenen Auftritte in der „ZiB 2“ – da wird er wohl kein gutes Haar an jenem Mann lassen, der statt ihm im Kanzleramt sitzt: Christian Stocker, der ÖVP-Chef, mit dem Kickl im vergangenen Jahr wochenlang über eine blau-türkise Koalition verhandelt hatte.